Cценаристы Голливуда завершили забастовку

Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press

Гильдия сценаристов Америки объявила о завершении забастовки, продолжавшейся около пяти месяцев, после достижения предварительного соглашения с голливудскими студиями, сообщили в соцсетях сообщества. Детали соглашения пока не разглашаются.

Гильдия достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США. Сегодня наш переговорный комитет, совет управляющих западного отделения и совет восточного отделения проголосовали единогласно в поддержку соглашения. Забастовка заканчивается в полночь, — говорится в официальном сообщении Гильдии.

В некоторых американских СМИ появлялись предполагаемые пункты договора. Например, соглашение может включать ограничение использования искусственного интеллекта.

Гильдия сценаристов начала забастовку 2 мая. Спустя месяц с небольшим к акции присоединилась Американская федерация актеров телевидения и кино, которая до сих пор не достигла соглашения со студиями. Главными требованиями сценаристов были повышение оплаты труда, изменения в системе распределения гонораров и введение ограничений на использование искусственного интеллекта для замещения их работ.

Количество забастовок различных профсоюзов ранее побило рекорд. Протесты привели к 4,1 миллиона пропущенных рабочих дней в августе, что является крупнейшим показателем с начала XXI века. Американские рабочие бастуют «невиданными темпами», отмечает Wall Street Journal.