Бывший глава Пентагона признал ошибки в обучении армии Афганистана

США допустили критические ошибки в обучении афганской армии. Соединённые Штаты создали в стране вооружённые силы с тяжёлым материально-техническим обеспечением. Об этом заявил бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в эфире телеканала CBC.

Он признался, что несёт некоторую ответственность за это. По словам Гейтса, США создали афганскую армию по своему образу и подобию. Американцам пришлось учить афганских солдат читать, чтобы те смогли пользоваться сложным оборудованием.

И когда у них выбили почву из-под ног, и к этому добавим коррупцию в высшем военном руководстве и т. д., для меня неудивительно, что афганская армия развалилась, — признался Гейтс.

Ранее стало известно, что американские генералы, выступая перед сенатом США, заявили, что первоначально рекомендовали главе Белого дома Джо Байдену сохранить часть контингента американских войск в Афганистане. Военные предлагали оставить 2,5 тысячи солдат, так как, по их словам, полный вывод обернулся бы коллапсом местного правительства и силовых структур.

16 августа «Талибан» (запрещён в РФ) окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.