Более миллиона американцев уже проголосовали на досрочных выборах в США

https://static.news.ru/photo/522ec660-01dd-11eb-ab88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше миллиона жителей США уже отдали свои голоса на президентских выборах, что стало абсолютным рекордом за аналогичный период за всю историю, сообщили американские наблюдатели.

По словам наблюдателей за выборами, беспрецедентный всплеск был вызван новыми порядками, которые были введены в стране в рамках ограничений из-за коронавируса. Досрочное голосование призвано обезопасить избирателей во время пандемии COVID-19, сообщает The Independent.

Мы никогда раньше не видели, чтобы такое большое количество людей голосовали так задолго до президентских выборов. Мы столкнулись с малоизученным явлением, — приводит издание слова профессора политологии Университета Флориды Майкла Макдональда.

Он добавил, что к этому же моменту на выборах в 2016 году проголосовали всего 9525 человек. Нынешние показатели он назвал «историческими».

Рекордные цифры по числу проголосовавших также стали следствием того, что многие штаты изменили свои законы о голосовании, чтобы облегчить процедуру во время пандемии. Изменения коснулись, в частности, порядка голосования по почте.

По последним данным, которые приводит The Independent, в 13 штатах уже подано 1,012 млн бюллетеней. В штате Вирджиния, где был принят новый порядок, разрешающий досрочное личное голосование, было подано наибольшее количество голосов — 287 тыс. За ним следуют Северная Каролина и Висконсин — 248 тыс. и 238 тыс. соответственно.

Издание отмечает, что цифры по числу проголосовавших тем не менее не указывают на то, кто выигрывает президентскую гонку. Демократы, как правило, голосуют досрочно, поэтому их численность среди проголосовавших до дня выборов слишком велика. Республиканцы, как правило, приходят на участки в день выборов.

Как ранее сообщал NEWS.ru, кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден в преддверии очных дебатов продолжают обмениваться острыми высказываниями. Так, Трамп утверждает, что Байден якобы принимает особые наркотические средства, чтобы сохранить память. Президент США призвал своего оппонента пройти тест на наркотики, но тот отказался.

Напомним: выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Первая публичная дискуссия между Байденом и Трампом состоится 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Действующий президент США уже заявил, что постоянно готовится к публичным дискуссиям со своим соперником.