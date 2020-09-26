Трамп о дебатах с Байденом: «Я готовлюсь каждый день»

Власти техасского города Лейк-Джексон запретили местным жителям пить водопроводную воду после того, как в ней был обнаружен паразит, поражающий нервную систему человека.

Паразитический организм неглерия Фоулера вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит, который часто заканчивается летальным исходом. Лейк-Джексон проинформировали о наличии неглерии Фоулера, пожирающей мозг амёбы, в сети водопровода, — говорится в сообщении на...