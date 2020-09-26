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Трамп о дебатах с Байденом: «Я готовлюсь каждый день»

16:59, 27 сентября 2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно готовится к публичным дискуссиям со своим соперником на предстоящих выборах Джо Байденом.

Действующий глава государства высказался о дебатах с кандидатом от Демократической партии в интервью телеканалу Fox News.

Я готовлюсь каждый день. Думаю, если вы являетесь президентом, то понимаете, что будут спрашивать [на дебатах], — отметил Трамп.

Байден ранее обвинил президента в том, что тот не разбирается ни во внутренней, ни во внешней политике. Кандидат от демократов предположил, что президент США на дебатах прибегнет к личным выпадам в адрес оппонента. Первая публичная дискуссия между Байденом и Трампом состоится 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Ожидается, что стороны обсудят пандемию коронавируса, акции протеста, экономическую ситуацию и прозрачность избирательного процесса.

Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября.

Как передавал NEWS.ru, Байден в полемическом запале сравнил Трампа с нацистским идеологом Йозефом Геббельсом.

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