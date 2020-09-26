Байден сравнил Трампа с Геббельсом и Кастро

Кандидат в президенты США Джо Байден считает, что американский президент Дональд Трамп, обвиняя его в «социалистической повестке», действует как министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс.
Когда вы говорите неправду достаточно долго, повторяете её, повторяете, повторяете, она становится общеизвестной среди избирателей, — цитирует Байдена издание Politico.
Байден уверен, что Трамп, рассуждая о социализме, пытается отвлечь американцев от своих неудач в борьбе с распространением коронавируса в США.
Кроме того, в эфире MSNBC он сравнил своего соперника по ноябрьским выборам с кубинским революционером Фиделем Кастро. Такое сравнение последовало, когда Байден рассказал, как Трамп привлекал военных для разгона протестующих у Белого дома.
Этот парень является скорее [Фиделем] Кастро, нежели [Уинстоном] Черчиллем, — подчеркнул политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден рассказал о своих ожиданиях от теледебатов с действующим главой государства. Он уверен, что его оппонент начнёт нападать «в личном ключе». Сам Байден планирует говорить о том, что Трамп — неудачный президент, а также представлять свою программу по исправлению ситуации.