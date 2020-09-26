Байден ожидает от Трампа перехода на личности во время дебатов

https://static.news.ru/photo/71e09830-0020-11eb-bd9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Кандидат в президенты Соединённых Шаталов от Демократической партии рассказал о своих ожиданиях от теледебатов с действующим главой государства и соперником на предстоящих выборах от Республиканской партии Дональдом Трампом. Он уверен, что его оппонент начнёт нападать «в личном ключе».

Сам Байден планирует говорить о том, что Трамп — неудачный президент, а также представлять свою программу по исправлению ситуации. Такое заявление он сделал в эфире телеканала MSNBC.

Я подозреваю, что он будет нападать напрямую и преимущественно в личном ключе. Это единственное, что он знает, как надо делать <...> Он не умеет дебатировать, он не настолько умён. Он не знает так много фактов, он мало что знает о международной политике, он мало что знает о внутренней политике. Он мало знает о деталях, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти в стране, если проиграет президентские выборы. Хозяин Белого дома отметил, что передачи власти не потребуется, «будет продолжение». При этом Трамп прежде допускал, что не признает итоги выборов, если проиграет их. На что Джо Байден заявил, что в таком случае военные «выведут» Трампа из Белого дома.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.