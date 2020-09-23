Трамп отказался говорить о мирной передаче власти в США

https://static.news.ru/photo/7308d478-fe0b-11ea-aaa2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти в стране, если проиграет президентские выборы.

Давайте посмотрим, что произойдёт. Я уже говорил, что голосование по почте — это катастрофа, — отреагировал хозяин Белого дома.

Он добавил, что если почтовое голосование не состоится, то передачи власти не потребуется, «будет продолжение», сообщает CNBC.

Трамп прежде допускал, что не признает итоги выборов, если проиграет их. На что его соперник по голосованию 3 ноября демократ Джо Байден заявил, что в таком случае военные «выведут» Трампа из Белого дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Центрального разведывательного управления США Джина Хэспел накануне выборов ужесточила надзор за отделом спецслужбы, который занимается анализом и отчётами по вопросам России. После внутренних расследований был уволен глава соответствующего отдела и переведён в другой. Ещё один аналитик «русского отдела» был уволен и обвинён директором ЦРУ во лжи по поводу разведданных.