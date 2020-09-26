Трамп: Байден отказался пройти тест на наркотики перед дебатами

https://static.news.ru/photo/5827552c-01a2-11eb-a8ee-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат на пост главы Белого дома Джо Байден не стал проходить тест на наркотики перед намеченными на 29 сентября дебатами.

Джо Байден только что объявил, что он не согласится на тест на наркотики. Ха, интересно, почему, — написал Трамп в Twitter.

Joe Biden just announced that he will not agree to a Drug Test. Gee, I wonder why? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Глава государства не уточнил откуда ему это известно. На лентах информагентств, а также в сопровождающих Байдена СМИ не было информации об отказе политика в проведении теста.

Трамп утверждает, что Байден якобы принимает препараты для активизации мыслительных процессов. Глава государства отмечает, что об этом «многие говорят». При этом Трамп не уточняет, кого конкретно имеет в виду. Накануне он предложил журналистам поискать информацию об этом в Сети.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и Байден активно полемизируют, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава государства называет своего оппонента некомпетентным и коррумпированным, в ответ на это Байден вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

NEWS.ru, что 77-летний Байден сравнил Трампа с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Он обвинил главу Белого дома в «социалистической повестке».