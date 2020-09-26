Трамп: Байден отказался пройти тест на наркотики перед дебатами

Глава государства не уточнил откуда ему это известно. На лентах информагентств, а также в сопровождающих Байдена СМИ не было информации об отказе политика в проведении теста.
Трамп утверждает, что Байден якобы принимает препараты для активизации мыслительных процессов. Глава государства отмечает, что об этом «многие говорят». При этом Трамп не уточняет, кого конкретно имеет в виду. Накануне он предложил журналистам поискать информацию об этом в Сети.
Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и Байден активно полемизируют, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава государства называет своего оппонента некомпетентным и коррумпированным, в ответ на это Байден вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.
NEWS.ru, что 77-летний Байден сравнил Трампа с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Он обвинил главу Белого дома в «социалистической повестке».