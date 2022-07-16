Байден пожертвует $1 млрд на еду Ближнему Востоку и Африке Bloomberg: США выделят $1 млрд на закупку продовольствия Ближнему Востоку и Северной Африке

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден анонсирует новые меры поддержки Ближнего Востока и Северной Африки в сфере продовольствия в размере $1 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Вашингтона. Ожидается, что с заявлением глава Белого дома выступит в ходе саммита лидеров стран Персидского залива в Саудовской Аравии.

Байден объявит о помощи США в области продовольственной безопасности для Ближнего Востока и Северной Африки на сумму $1 млрд, — говорится в сообщении.

Саммит арабских стран в формате «ССАГПЗ+3» (Египет, Иордания, Ирак) проходит в Джидде с 15 по 16 июля. Приглашение на мероприятие также получил Байден.

Ранее директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что рост цен на продовольствие в мире достиг исторического рекорда. Он также отметил, что из-за конфликта на Украине 13–15 млн человек по всему миру грозит голод.