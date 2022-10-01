Bloomberg рассказал о влиянии санкций на нефтяные доходы России Bloomberg: санкции США не помешают Путину получать прибыль от продажи нефти и газа

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Вашингтон внес в санкционные списки сотни российских чиновников и членов их семей, а также ввел ограничения против множества предприятий, что в реальности слабо повлияет на способность президента РФ Владимира Путина поддерживать экономику за счет прибыли от нефти и газа, пишет Bloomberg. Американский сенатор Билл Кэссиди объяснил такой эффект парадоксом роста мировых цен на топливо.

В этих санкциях был парадокс. Поскольку мировые цены на нефть выросли, у России увеличились доходы от продажи нефти и природного газа, — говорится в сообщении.

Агентство сообщает, что это поднимает фундаментальные вопросы об эффективности санкций несмотря на то, как «громко» на бумаге выглядит решение администрации Байдена внести в санкционные списки главу Банка России Эльвиру Набиуллину и вице-премьера и ключевую фигуру в российском энергетическом секторе Александра Новака.

Автор статьи Дэниэл Флэтли добавил, что на текущий момент целый ряд санкций не оказал действенного влияния на ход военной операции ВС РФ на Украине и не сказался на решимости Путина продолжать начатое.

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия найдет новые рынки сбыта для половины объемов той нефти, от которой с декабря откажутся в Евросоюзе. Среди потенциальных покупателей российского сырья называют Индонезию, Пакистан, Бразилию, Южную Африку, Шри-Ланку и ряд стран Ближнего Востока.