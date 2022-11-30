Блинкен заявил об инвестировании НАТО в советские системы вооружения

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Энтони Блинкен

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что НАТО намеревается инвестировать в производство советских систем вооружения для оказания помощи ВСУ. Об этом госсекретарь США сообщил на встрече глав МИД Альянса в Бухаресте, сообщает CNN.

Блинкен сообщил, что часть выделяемых Украине НАТО средств идут на обеспечение Киева системами вооружений советского периода, а также боеприпасами к ним. В некоторых случаях, по словам госсекретаря, это может потребовать «производства того, что уже какое-то время не производится».

Газета The New York Times уже сообщала, что страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы на территории Болгарии, Чехии и Словакии для возобновления производства снарядов советских времен, чтобы восполнить украинский артиллерийский арсенал.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников призвал союзников Киева ускорить процесс принятия решений по поставкам бронетехники, противовоздушных систем и других видов вооружения. В ходе выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе он отметил, что на фоне спецоперации РФ данные вопросы должны решаться быстро.