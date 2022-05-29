Украина упрашивает Запад поскорее утолить ее оружейный голод Глава Минобороны Украины торопит Запад с поставками систем ПВО

Алексей Резников / Фото Boris Roessler/dpa/Global Look press

Глава Минобороны Украины Алексей Резников призвал союзников Киева ускорить процесс принятия решений по поставкам бронетехники, противовоздушных систем и других видов вооружения. В ходе выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе он отметил, что на фоне спецоперации РФ данные вопросы должны решаться быстро, сообщили в пресс-службе проводящего форум сейма Литвы.

Необходимо ускорить процедуры прохождения решений до фазы приема. Решения могли бы подразделяться на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, что усилит наше взаимодействие. Все это нужно быстро, нужно сейчас, — заявил Резник.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО, снабжая оружием Украину, вступает в прокси-войну с Россией. Он также предупредил об угрозе ядерной войны, поскольку сейчас все инструменты контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия «практически порушены». Глава МИД России подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы состоит в недопустимости такого конфликта.

Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи ответил на заявление Лаврова о том, что поставки странами НАТО оружия Киеву повышают риск эскалации конфликта на Украине и противостояния РФ и Альянса. Он заявил, что такой угрозы не видит, а слова российского министра назвал бравадой.