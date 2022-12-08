Блинкен заявил о готовности Финляндии и Швеции стать членами НАТО

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО, пишет Reuters. Он также выразил уверенность в том, что однажды Вашингтон назовет Хельсинки и Стокгольм партнерами по Североатлантическому альянсу.

Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии <…> Обе страны предприняли существенные конкретные действия для выполнения своих обязательств, в том числе связанных с обеспокоенностью по поводу безопасности со стороны нашего союзника Турции, — заявил Блинкен.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к военно-политическому блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует от них выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.

Ранее Минобороны России назвало планируемое вступление Финляндии и Швеции в Альянс наиболее актуальным вызовом для Москвы, поскольку протяженность границы России с сопредельными государствами — членами НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Это потребует ответных мер по наращиванию войск на северном направлении.