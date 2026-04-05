05 апреля 2026 в 10:07

«Благословит его Господь»: Белый дом ответил на слухи о недомогании Трампа

Белый дом опроверг сообщения о госпитализации Трампа

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети X отреагировал на распространившиеся в СМИ сообщения о якобы госпитализации президента США Дональд Трамп 4 апреля. Представитель американского лидера сообщил, что республиканец в эти дни много и усердно работал.

Ни один президент не трудился на благо американского народа усерднее, чем президент Трамп. В эти пасхальные выходные он без устали работал в Белом доме и Овальном кабинете. Да благословит его Господь, — заявил он.

Слухи о том, что Трамп якобы проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, начали распространяться после заявления Белого дома о том, что в субботу, 4 апреля, президент не будет появляться на публике до конца дня. Это вызвало вопросы, так как в выходные Трамп обычно уезжает играть в гольф.

Ранее российская актриса Олеся Железняк опровергла сообщения о проблемах со здоровьем и обращении за медицинской помощью из-за болей в груди. Она уточнила, что с ней все в порядке, и призвала не доверять информации в интернете.

США
Дональд Трамп
Белый дом
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

