«Благословит его Господь»: Белый дом ответил на слухи о недомогании Трампа

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети X отреагировал на распространившиеся в СМИ сообщения о якобы госпитализации президента США Дональд Трамп 4 апреля. Представитель американского лидера сообщил, что республиканец в эти дни много и усердно работал.

Ни один президент не трудился на благо американского народа усерднее, чем президент Трамп. В эти пасхальные выходные он без устали работал в Белом доме и Овальном кабинете. Да благословит его Господь, — заявил он.

Слухи о том, что Трамп якобы проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, начали распространяться после заявления Белого дома о том, что в субботу, 4 апреля, президент не будет появляться на публике до конца дня. Это вызвало вопросы, так как в выходные Трамп обычно уезжает играть в гольф.

Ранее российская актриса Олеся Железняк опровергла сообщения о проблемах со здоровьем и обращении за медицинской помощью из-за болей в груди. Она уточнила, что с ней все в порядке, и призвала не доверять информации в интернете.