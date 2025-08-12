Белый дом раскрыл, чего Трамп ожидает от встречи с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске хочет лучше понять позицию России, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она уточнила, что это важно для разрешения конфликта на Украине. Брифинг транслирует Fox News.

Цель этой встречи для президента заключается в том, чтобы уехать с нее с более четким пониманием того, как мы можем положить конец этой войне, — объяснила Ливитт.

Ранее сообщалось, что Трамп 13 августа проведет телефонный разговор с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским в преддверии встречи с Путиным на Аляске 15 августа. В обсуждении также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позднее запланирован еще один раунд консультаций Зеленского с коалицией стран, поддерживающих Киев, включая Великобританию и Канаду. Участия Трампа и Вэнса в нем не ожидается.

Президент США до этого заявил, что его беспокоят высказывания Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией.