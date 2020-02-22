Новый глава управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников американского лидера Дональда Трампа не будут отправлять в другие ведомства на повышение по службе.
Как сообщает издание Axios, Макэнти попросил представителей федеральных ведомств указать на назначенцев в структурах власти, которые настроены против Трампа.
Как ранее писал NEWS.ru, Дональд Трамп может помиловать своего бывшего советника Роджера Стоуна после того, как его приговорили к 40 месяцам заключения.
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