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Президент США Дональд Трамп может помиловать своего бывшего советника Роджера Стоуна после того, как его приговорили к 40 месяцам заключения.

Такое мнение выразил экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс. Он считает, что ни один из присяжных не может раскрыть предвзятость Стоуна к Трампу, что, в свою очередь, создаёт в деле препятствие....