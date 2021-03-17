Белый дом пообещал скоро сообщить о новых санкциях в отношении России

https://static.news.ru/photo/032aeaee-5c3c-11eb-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos

В ближайшее время следует ждать дополнительных новостей из США о привлечении России к ответственности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ходе регулярного брифинга для журналистов Псаки напомнила слова главы США Джо Байдена о России.

Как сказал вчера вечером президент, безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее, — сообщила пресс-секретарь.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить» за вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в прошлом году в Соединённых Штатах.

Как писал NEWS.ru, Министерство торговли США расширит экспортные ограничения в отношении РФ из-за инцидента с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Россия вносится в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт оружия и оборонных услуг.

С 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать «презумпция отказа».