Псаки ответила на требование отставки Байдена после взрывов в Кабуле

Администрация Белого дома отреагировала на призывы республиканцев отправить в отставку президента Джо Байдена после взрывов в Кабуле. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила на брифинге, что американцы «должны сплотиться» в борьбе с терроризмом, передаёт CNN.

Сегодня военнослужащие США <...> погибли от рук террористов. Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их, — сказала Псаки.

На сегодня официально погибшими в результате терактов в Кабуле числятся более 100 человек, в том числе 13 американских военных. Тринадцатый солдат умер от ран в больнице.

Минздрав Афганистана сообщил о 1,3 тысячи пострадавших. Люди доставлены в больницы.

Ранее республиканцы потребовали отправить в отставку Байдена или подвергнуть его процедуре импичмента из-за взрывов в Кабуле. Конгрессмены и законодатели считают, что американский лидер допустил «грубую халатность» в Афганистане.