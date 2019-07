Слушания длились примерно три часа. Сейчас Мюллер выступает на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей, передаёт ТАСС .

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп иронично «поблагодарил» демократов за эти слушания. При этом он назвал «позором страны» председателя комитета по разведке Адама Шиффа.