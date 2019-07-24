Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм распространила письменное заявление, в котором говорится, что слушания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США с участием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера стали «грандиозным позором» для Демократической партии.

Слушания длились примерно три часа. Сейчас Мюллер выступает на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей, передаёт ТАСС.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп иронично «поблагодарил» демократов за эти слушания. При этом он назвал «позором страны» председателя комитета по разведке Адама Шиффа.

Ранее Мюллер отметил, что его доклад не оправдал Трампа в возможности совершения преступлений. Он расследовал вероятное вмешательство России в американские выборы почти два года, писал News.ru.

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