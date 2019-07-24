https://static.news.ru/photo/2fecde92-ae4c-11e9-b85d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм распространила письменное заявление, в котором говорится, что слушания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США с участием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера стали «грандиозным позором» для Демократической партии.
Слушания длились примерно три часа. Сейчас Мюллер выступает на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей, передаёт ТАСС.
В свою очередь американский лидер Дональд Трамп иронично «поблагодарил» демократов за эти слушания. При этом он назвал «позором страны» председателя комитета по разведке Адама Шиффа.
I would like to thank the Democrats for holding this morning’s hearing. Now, after 3 hours, Robert Mueller has to subject himself to #ShiftySchiff - an Embarrassment to our Country!