https://static.news.ru/photo/e098ce42-ae1d-11e9-8f39-fa163e074e61_1024.jpg Роберт Мюллер Фото: Michael A. McCoy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений. Он расследовал вероятное вмешательство России в американские выборы почти два года.

В ходе показаний конгрессу Мюллера спросили, пришел ли он к следующим выводам: что «сговора» Трампа с Москвой не было и что не было воспрепятствования правосудию.

Нет, в докладе этого не написано, — сказал Мюллер.

Он также отрицательно ответил на вопрос, является ли его доклад «оправданием» Трампа в совершении возможных преступлений. Он подтвердил при этом, что не нашел достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений.

17 мая 2017 года Минюст США доверил Мюллеру поиск попыток оказать влияние на ход президентской кампании 2016 года. Он был уполномочен расследовать: во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы. во-вторых, любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Специальный прокурор объявил о завершении работы над делом в апреле 2019 года.

В отчёте говорится, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают фирме «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям, писал News.ru.