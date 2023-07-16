Белый дом США: будущее Украины в НАТО решено

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Будущее Украины в составе НАТО решено и не подлежит обсуждению, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу CBS. По его словам, об этом вопросе уже договорились и с такой позицией согласны все союзники по Альянсу.

В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились, — сказал он.

Салливан добавил, что Запад продолжит оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы — военное. Он предположил, что продолжение боевых действий дорого обойдется РФ.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны требуют от Киева выполнения целого ряда условий для вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что неизвестно, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать, пояснил дипломат.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошими для Киева, но не идеальными, поскольку страна не получила официального приглашения в Альянс. Позднее он сообщил, что Киев начал готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины.