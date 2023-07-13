Зеленский решил договариваться по гарантиям безопасности Зеленский: Киев готов заключить с партнерами договоры по гарантиям безопасности

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen|Global Look Press

Киев начал готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины. Об этом после совещания по итогам саммита НАТО в Вильнюсе сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он выразил надежду на то, что будут предприняты конкретные шаги в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды. <...> Готовим почву для следующего саммита НАТО — в Вашингтоне, — отметил украинский лидер.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что руководители стран — участниц НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины. Он состоит из трех элементов и включает в себя непосредственно поддержку Киева для достижения ВСУ совместимости с НАТО, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что позволит сократить процесс вступления в Блок.

При этом Зеленский заявил, что итоги саммита оказались неидеальными для Киева. Президент посетовал на то, что Украина по-прежнему не получила официального приглашения в Альянс.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев рассчитывает получить гарантии безопасности от стран «Большой семерки», в арсенале которых имеется ядерное вооружение. Он также назвал ошибкой отказ республики от оружия массового поражения, доставшегося ей от СССР.