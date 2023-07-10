Украина выдвинула условия по вступлению в НАТО Кулеба: Украина не согласна на гарантии безопасности как на альтернативу членства в НАТО

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкой медиагруппе ARD. По его мнению, данный вариант должен стать промежуточным между нынешним положением вещей и моментом вступления в международную организацию. Ранее стало известно, что члены Альянса на грядущем саммите в Вильнюсе планируют представить декларацию, определяющую индивидуальные обязательства стран в отношении Киева.

Гарантии безопасности должны рассматриваться не как альтернатива членству в НАТО, а как нечто, заполняющее этот вакуум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО. Это очень важная деталь, которую мы не должны забывать, — подчеркнул Кулеба.

Он также признал невозможность принятия Киева в Альянс в рамках грядущего форума и предложил направить Украине приглашение на вступление.

По данным издания The New York Times, американская администрация изучает возможность предложить Киеву модель безопасности, аналогичную израильской. При этом отмечается, что в случае с Украиной Штаты не планируют брать на себя долгосрочные обязательства, как в случае с Израилем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что менее чем за день до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе члены Блока так и не достигли консенсуса по формулировкам для готовящегося совместного заявления по вопросу членства Украины. При этом он выразил уверенность, что союзники успеют принять финальное решение.