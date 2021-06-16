Байдена рассмешило сравнение протестов в России и США

https://static.news.ru/photo/8de89236-cecd-11eb-9873-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Соединённых Штатов Джо Байден считает смешным сравнение отношения российских силовиков к оппозиции и действия американских властей по отношению к протестующим, взявшим штурмом Капитолий. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24».

Политика попросили прокомментировать заявление главы РФ, который провёл аналогию между возможными последствиями деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) и погромами в США.

Это нелепое сравнение. С одной стороны преступники вламываются в Капитолий, убивают офицера, а здесь — люди, которые выступают с защитой своих прав, — ответил Байден.

Путин в ходе своего выступления вспомнил о движении Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), которое в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда переросло в беспорядки. Он заявил, что в Москве сочувствуют американцам, но не хотят, «чтобы это происходило на нашей территории».

По информации российского главы, ФБК также публиковал инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова». В ответ на это бывший сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров заявил в Twitter, что во время работы организации она сталкивалась только с теми «коктейлями Молотова», которые закидывали в их помещения.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию мероприятия.