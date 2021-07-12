Байдена призвали раскрыть «горькую правду» об интересах США на Украине

Рассказать президенту Украины Владимиру Зеленскому всю правду об интересах Вашингтона в Киеве призвал лидера США Джо Байдена обозреватель издания Business Insider Мэтью Май.

В своём материале журналист, в частности, напомнил , что в июне Байден во время встречи с афганским президентом Ашрафом Гани не стал скрывать проблемы безопасности, с которыми Кабул неизбежно должен был столкнуться в результате вывода американских войск из страны.

Встреча Байдена и Зеленского назначена на 1 сентября. По мнению Мая, Байден, таким образом, получает шанс сообщить своему коллеге, что Украина, на самом деле, имеет второстепенное значение для национальных интересов США. Сделать подобное признание американскому президенту должен помочь опыт негативного признания, полученный ранее в беседе с Гани.

Обозреватель указал на тот факт, что Киев не желает вести переговоры с вышедшими из подчинения руководства государства территориями юго-востока Украины. При этом власти предприняли агрессивную пиар-кампанию для вступления в НАТО и Евросоюз. Так, в одном из интервью Зеленский буквально потребовал от Байдена сообщить что-то более конкретное о дорожной карте, позволяющей стране стать членом Альянса. Май называет подобное поведение «беспардонно максималистской позицией».

Настаивая на членстве в НАТО, Украина хочет, чтобы США помогли ей решить территориальные споры военным путём, сославшись на пятую статью договора о взаимной обороне, — пишет публицист.

Май считает, что в рамках встречи двух президентов Байдену необходимо четко объявить своему украинскому коллеге, что вопрос о принятии Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается, и власти страны должны самостоятельно договариваться с самопровозглашёнными республиками Донбасса.

Если же Белый дом продолжит заверять Киев в поддержке, тем самым он окажет медвежью услугу в первую очередь самим США, убеждён Май.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие соглашения рассчитывает подписать с правительством США в рамках своего визита в Вашингтон.