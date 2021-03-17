Байден заявил, что Путин «заплатит» за вмешательство в выборы в США

https://static.news.ru/photo/c3939ca0-8715-11eb-88ee-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Erin Scott - Pool via CNP/Global Look Press

Лидер США Джо Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить» за вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в прошлом году в Соединённых Штатах. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу ABC.

Он (президент России Владимир Путин. — NEWS.ru) заплатит цену. Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы», — заявил Байден.

Ранее в США был опубликован доклад американской разведки, в котором содержатся обвинения Москвы в попытках поддержать Дональда Трампа на прошедших в ноябре 2020 года выборах президента. Также в докладе говорится, что параллельно Россия пыталась дискредитировать соперника Трампа Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. В Кремле отреагировали на доклад американского разведсообщества. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сведения, представленные в документе, являются необоснованными и недостоверными.

Как сообщал NEWS.ru,спецслужбам США так и не удалось найти подтверждения тому, что Москва тем или иным образом могла повлиять на результаты президентских выборов в Штатах, которые прошли в прошлом году. А когда им нечего сказать, они несут разную ахинею. Так, на доклад американской разведки о якобы вмешательстве РФ в выборы отреагировал заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.