Байден захотел лишить Афганистан статуса союзника США вне НАТО Байден заявил конгрессу о желании лишить Афганистан статуса союзника США вне НАТО

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден намеревается лишить Афганистан статуса одного из крупнейших союзников Вашингтона вне блока НАТО. Об этом глава государства официально уведомил американский конгресс, сообщает Белый дом. Статус одного из крупнейших союзников вне Североатлантического альянса Афганистан получил в июле 2012 года.

Настоящим я уведомляю вас о своём намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО, — говорится в письме главы государства.

США завершили вывод своих войск из Афганистана в августе 2021 года. В результате этого к власти в стране пришло движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), против которого долго время боролись Вашингтон и его союзники.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники должны взять на себя основные обязательства по восстановлению Афганистана после войны. По мнению главы РФ, Вашингтон должен помочь Афганистану в решении социально-экономических проблем.