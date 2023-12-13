Байден зачитал ответы на вопросы журналистов с листа Журналист О’Райли: Байден заранее подготовил ответы на вопросы журналистов

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским читал с листа заготовленные ответы на вопросы сотрудников СМИ, заявил американский журналист Билл О’Райли. На своей странице в социальной сети Twitter (Х) он написал, что мероприятие было попросту смехотворным. Другие пользователи поддержали эту точку зрения, добавив, что оно было полностью «постановочным».

Смехотворная пресс-конференция Байдена и Зеленского. Президент [Байден], очевидно, читает ответы. Откуда же он знал вопросы? — отметил аналитик.

Кроме того, в начале пресс-конференции с Зеленским Байден оговорился и заявил, что сам задаст первый вопрос журналистам. На вопрос о том, когда он порекомендовал бы Киеву начать переговоры с российской стороной, Байден запутался и ответил перечислением успехов, достигнутых Киевом.

Также Байден решил прочистить нос в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским. Именно в этот момент украинский лидер зачитывал речь, в том числе благодарил Штаты за введение новых антироссийских санкций. Когда он дошел до темы экономических ограничений — президент достал салфетку и, повернувшись к выступающему коллеге, начал сморкаться. Зеленский это проигнорировал, он не сбился с мысли и даже не взглянул на Байдена.