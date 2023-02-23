Байден выдвинул американского индуса кандидатом на пост президента ВБ Байден выдвинул экс-главу Mastercard Бангу кандидатом на пост президента Всемирного банка

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Президент США Джо Байден объявил о выдвижении бывшего главы Mastercard Аджая Банги кандидатом на пост президента Всемирного банка, сообщили на сайте Белого дома. Американский лидер заявил, что Банга имеет ценный опыт успешного управления глобальными компаниями, который позволит ему добиться успехов на новом попроще. В настоящий момент Банга занимает пост вице-президента General Atlantic. Фавориту Байдена 63 года, он родился в Индии, но имеет гражданство США.

Аджай обладает уникальными возможностями, чтобы возглавить ВБ в этот критический момент истории. Он более трех десятилетий создавал и управлял успешными мировыми компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся страны, а также руководил организациями в периоды фундаментальных изменений. <...> Выросший в Индии Аджай имеет уникальный взгляд на возможности и проблемы, стоящие перед развивающимися странами, — говорится в заявлении Байдена.

Так как США являются крупнейшим акционером Всемирного банка, обычно ВБ возглавляет американец, в то время как во главе МВФ стоит европеец. Но теперь традиция может измениться. Ранее в Минфине США пообещали найти замену действующему президенту ВБ Дэвиду Мэлпасу, покидающему пост.