В США пообещали найти замену ушедшему главе Всемирного банка Глава Минфина США Йеллен: Штаты выдвинут кандидата на пост руководителя Всемирного банка

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти выдвинут кандидата на пост главы Всемирного банка (ВБ) в связи с планируемым уходом с должности действующего президента ВБ Дэвида Мэлпаса, сообщается на официальном сайте ведомства. Глава Минфина отметила, что новый руководитель ВБ продолжит работу по борьбе с крайней нищетой и содействию всеобщему процветанию.

Мы выдвинем кандидата на пост руководителя Всемирного банка и будем опираться на многолетнюю работу Банка по борьбе с крайней нищетой, содействию всеобщему процветанию, и кто будет продолжать жизненно важную работу, — сказала Йеллен.

Она пояснила, что в этот план входит расширение возможностей США по борьбе с изменением климата, а также улучшение общественного здравоохранения и решение конфликтов и нестабильности.

Ранее Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому, в 2023 году ВВП России сократится на 3,3%, сообщается на сайте международной финансовой организации. При этом в 2024 году ВВП страны вырастет на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта», по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи. По мнению экспертов Всемирного банка, спецоперация на Украине в долгосрочной перспективе замедлит развитие России. В прошлом году экономика страны, по оценкам экспертов организации, сократилась на 3,5%.