Всемирный банк спрогнозировал ВВП России в 2023 году Всемирный банк: в 2023 году ВВП России сократится на 3,3%

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По прогнозу Всемирного банка, в 2023 году ВВП России сократится на 3,3%, указано в материале на сайте финансовой организации. Однако в 2024 году ВВП страны вырастет на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта», по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи. По мнению экспертов Всемирного банка, спецоперация на Украине в долгосрочной перспективе замедлит развитие России. В прошедшем году экономика страны, по оценкам экспертов организации, сократилась на 3,5%.

В отчете банка в качестве причин долгосрочного снижения ВВП РФ указывается нарушение цепочек поставок, снижение инвестиций, экономическую и политическую неопределенность и отток человеческого капитала.

Ранее экономист Евгений Иванов заявил, что Россию ждут большие перспективы в грядущем 2023 году. По его словам, текущий год был непростым, но страна смогла выдержать внешнее давление и стабилизировать экономические процессы. Эксперт отметил, что Россия наращивает связи с развивающимися странами Азии и Бразилии, а также усиливает влияние рубля на мировой арене.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о снижение ВВП страны по итогам 2022 года на 2,5%. Он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что о крахе в 20% ВВП, который предрекали многие западные и некоторые российские эксперты, говорить сейчас не приходится.