Экономике России предрекли большие перспективы в 2023 году Экономист предрек России большие перспективы в Азии и Латинской Америке в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россию ждут большие перспективы в грядущем 2023 году, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Евгений Иванов. По его словам, текущий год был непростым, но страна смогла выдержать внешнее давление и стабилизировать экономические процессы. Эксперт отметил, что Россия наращивает связи с развивающимися странами Азии и Бразилии, а также усиливает влияние рубля на мировой арене. Он пояснил, что из-за этого доля доллара на внутреннем российском рынке сократилась, а население начало отказываться от этой валюты, что свидетельствует о достижении страной финансового суверенитета.

Мы чудесно торгуем товарами за рубли, с Китаем мы уже рассчитываемся в юанях. Доля доллара на российском рынке существенно снизилась, даже население начало избавляться от американской валюты, поскольку понимает, что в ней нет особого смысла, — рассказал Иванов.

Комментируя заявления президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, экономист отметил, что государство стремится улучшить материальное положение своих граждан. Поставленные Путиным цели на следующий год, такие как увеличение доходов и жилищных условий россиян, поддержка семей и опережающее развитие инфраструктуры свидетельствует о том, что в следующем году в стране «будет только лучше».

Президент России Владимир Путин ранее спрогнозировал снижение ВВП России по итогам 2022 года на 2,5%. Он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что о крахе в 20% ВВП, который предрекали многие западные и некоторые российские эксперты, говорить сейчас не приходится.