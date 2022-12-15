Путин сообщил, на сколько снизится ВВП России по итогам года Путин: ВВП России снизится на 2,5% по итогам года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года на 2,5%, заявив об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, о крахе в 20% ВВП, который предрекали многие западные и некоторые российские эксперты, говорить сейчас не приходится.

По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Я, правда, недавно говорил, что [спад составит] 2,9% , но вот последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше — 2,5%, — заявил президент.

8 ноября представители Банка России заявили, что по итогам третьего квартала текущего года спад ВВП России оценивается на уровне 4% в годовом выражении. При этом они подчеркнули, что в четвертом квартале падение ВВП ожидается в районе 7,1%. Также в ЦБ отметили, что динамика деловой активности оказалась лучше прогнозируемой. Помимо этого, в ЦБ обновили базовый прогноз: теперь спад ВВП в этом году ожидается на уровне от 3% до 3,5%. По словам экспертов регулятора, влияние шоков может быть более продолжительным, и в следующем году экономика сократится на 1–4%.

До этого стало известно, что в России в ближайшие кварталы может ускориться инфляция. Это, в частности, связано с тем, что россияне опережающими темпами по сравнению с уровнями прошлого года перекладывают деньги на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета. Еще одним фактором, по мнению экспертов, является текущая динамика кредитования.