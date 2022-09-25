Президент США Джо Байден 24 сентября подписал указ о введении чрезвычайной ситуации в штате Флорида. Причиной назван приближающийся к региону тропический шторм «Иэн», сообщает ТАСС.
Президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <...> местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом «Иэн», — цитирует агентство пресс-службу Белого дома.
Согласно указу президента, власти Флориды смогут рассчитывать на помощь от Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.
Надвигающийся шторм также стал причиной отмены визита Байдена во Флориду. Американский президент планировал посетить штат 27 сентября.
Ранее стало известно, что жители западного побережья Аляски готовятся к приходу мощного шторма. По прогнозам синоптиков, он станет сильнейшим за последние годы. Ожидается, что на регион обрушатся ураганный ветер и прибойные волны, что может привести к наводнению и отключениям электричества.