Байден ввел во Флориде чрезвычайную ситуацию из-за шторма «Иэн» Байден ввел во Флориде чрезвычайную ситуацию из-за тропического шторма «Иэн»

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден 24 сентября подписал указ о введении чрезвычайной ситуации в штате Флорида. Причиной назван приближающийся к региону тропический шторм «Иэн», сообщает ТАСС.

Президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <...> местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом «Иэн», — цитирует агентство пресс-службу Белого дома.

Согласно указу президента, власти Флориды смогут рассчитывать на помощь от Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Надвигающийся шторм также стал причиной отмены визита Байдена во Флориду. Американский президент планировал посетить штат 27 сентября.

Ранее стало известно, что жители западного побережья Аляски готовятся к приходу мощного шторма. По прогнозам синоптиков, он станет сильнейшим за последние годы. Ожидается, что на регион обрушатся ураганный ветер и прибойные волны, что может привести к наводнению и отключениям электричества.