Байден встретится в Варшаве с лидерами стран восточного фланга НАТО Белый дом: Джо Байден встретится в Варшаве с лидерами стран восточного фланга НАТО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Джо Байден

В ходе предстоящего визита в Польшу президент США Джо Байден планирует провести встречи с лидерами стран восточного фланга НАТО, передает ТАСС. В рамках этих встреч американский лидер подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов безопасности НАТО.

Кроме того, он выступит с речью в преддверии годовщины начала специальной военной операции России на Украине.

Ожидается, что Байден отправится в Варшаву 20 февраля. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что посещение Украины во время поездки в Европу не планируется.

Ранее профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне (AU) Питер Кузник рассказал, что президент США Джо Байден посетит Польшу 20–22 февраля в рамках глобальной инициативы по мобилизации поддержки Киева «в решающий момент» конфликта. Эксперт пояснил, что глава государства хочет показать, что поддержка Украины «не прекратится». Он добавил, что американский лидер не собирается учитывать мнение граждан США в этом вопросе.

Ранее Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе в отставке генерал Филипп Бридлав заявил, что время играет не на стороне Украины. ВСУ не успеют получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление, отметил он.