Байден впервые с 1993 года значительно повысит федеральные налоги

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты не намерены признавать предстоящие в Сирии президентские выборы, так как не считают их легитимными.

Они не легитимизируют режим Асада, они не соответствуют требованиям резолюции 2254, в том числе относительно проведения под эгидой ООН и в соответствии с новой конституцией, — цитирует ТАСС постпреда США...