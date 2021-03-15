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Байден впервые с 1993 года значительно повысит федеральные налоги

22:05, 15 марта 2021

Президент США Джо Байден намерен впервые с 1993 года значительно повысить федеральные налоги. Такая меры должна помочь оплатить долгосрочную экономическую программу поддержки в период пандемии COVID-19.

Белый дом предложит повышение налогов в ближайшее время, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что инициатива будет более масштабной по сравнению c пакетом экономической помощи в размере $1,9 трлн. Кроме того, планируется отмена закона о преференции корпорациям и богатым людям, принятого предыдущим президентом Дональдом Трампом.

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