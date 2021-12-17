Байден вновь забыл имя главы Пентагона

В США арестован по обвинению в шпионаже в пользу России 63-летниий житель Южной Дакоты, сообщается на сайте американского Минюста. Инженер-испытатель Джон Мюррэй Роу — младший ранее работал в компаниях — подрядчиках Пентагона. По версии следствия, он собирался передать российскому правительству секретную информацию по одному из вопросов национальной обороны США. В случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит наказание в виде пожизненного заключения.

В марте 2020 года Роу встретился с тайным сотрудником ФБР, который выдал себя за агента правительства России. В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся более чем 300 электронными письмами с...