Байден вновь забыл имя главы Пентагона

Президент США Байден вновь не смог с первого раза произнести имя главы Пентагона Ллойда Остина. Такая забывчивость главы Белого дома вызвала негодование в Сети, передаёт РИА Новости.
Инцидент произошёл во время произнесения благодарственной речи на церемонии вручения медалей Почёта солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.
Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра... министра... министра Остина, — заявил Байден.
Le bÃªtisier de Bidet :Le PrÃ©sident oublie le nom du ministre de la DÃ©fense, Lloyd Austin,Encore une fois— BAN (@BAN05063867)
Au moins,Joe Biden a fini par y arriver jeudi.En mars dernier,il l'avait appelÃ© "le type qui dirige cette entitÃ©..."alors qu'Austin se tenait juste derriÃ¨re lui (video de CNN)
pic.twitter.com/UD8i6gE2bO December 16, 2021