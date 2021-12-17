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Байден вновь забыл имя главы Пентагона

11:20, 17 декабря 2021
Байден вновь забыл имя главы Пентагона
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Президент США Байден вновь не смог с первого раза произнести имя главы Пентагона Ллойда Остина. Такая забывчивость главы Белого дома вызвала негодование в Сети, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл во время произнесения благодарственной речи на церемонии вручения медалей Почёта солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.

Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра... министра... министра Остина, — заявил Байден.

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