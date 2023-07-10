Байден совершит третий за последний год визит в Британию

Фото: Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден начинает третий за последний год визит в Великобританию в понедельник, 10 июля. Американский лидер встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и будет принят королем Карлом III в преддверии саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе.

В администрации президента США отмечали, что поездка должна подчеркнуть тесные отношения между Вашингтоном и Лондоном. Ее охарактеризовали как «государственный визит в мини-формате».

В условиях новых и беспрецедентных вызовов нашей физической и экономической безопасности наши союзы еще более важны, чем когда-либо, — заявили в канцелярии Риши Сунака.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен нанесла визит в Пекин. Его раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков, сославшись на публикацию газеты New York Post, в которой указали на чрезмерную угодливость американского министра.

Пушков уверен, что Йеллен приехала в Китай неспроста. По его словам, американской стороне что-то нужно от Пекина, а новая неуверенность США перед лицом «набравшего вес Китая» отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов. Научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин считает, что Вашингтон мог попросить Пекин присоединиться к антироссийским санкциям.