Пушков заявил, что глава Минфина США не спроста приехала в Китай Пушков раскритиковал визит главы Минфина США Йеллен в Китай

Фото: Global Look Press

Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал приезд американского министра финансов Джанет Йеллен в Пекин. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что США что-то нужно от Пекина, сославшись на публикацию газеты New York Post, в которой сообщили о чрезмерной угодливости американского министра.

Как сообщает издание, во время встречи с китайской стороной Джанет Йеллен много раз кланялась коллеге. Пушков считает, что это свидетельствует о «неуверенности США перед лицом набравшего вес Китая».

Видимо, пришло время американцам кланяться, вот глава Минфина США Йеллен и кланяется китайскому коллеге. Новая неуверенность США перед лицом набравшего вес Китая отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов. И, судя по всему, американцам что-то очень нужно от Пекина, — написал сенатор.

Ранее научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин рассказал о целях визита министра финансов США в Пекин. По его словам, Вашингтон мог потребовать от Китая присоединиться к антироссийским санкциям. Лукин считает, что несмотря на натянутые отношения президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, переговоры не прекратятся.