Раскрыта цель визита американского министра в Пекин Китаист Лукин: США будут уговаривать Китай ввести санкции против России

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джанет Йеллен

Во время визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай будет обсуждаться российский вопрос и Вашингтон может потребовать от Китая присоединиться к антироссийским санкциям, предположил в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. При этом, по его мнению, улучшения в отношениях двух стран ожидать не стоит.

США будут требовать, чтобы Китай присоединился к антироссийским санкциям или сделал хотя бы что-то против Москвы, — сказал Лукин.

По его мнению, несмотря на сложные двусторонние отношения и на то, что президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, переговоры не прекратятся. Лукин подчеркнул, что в связи со взаимной заинтересованностью Вашингтона и Пекина в сфере торговли министрам финансов двух стран «есть что обсудить».

Одно дело — слова и риторика. Другое дело — торговля. В финансовой области Вашингтона и Пекина существует большой взаимный интерес, товарооборот между двумя странами составляет $800 млрд. Поэтому министрам финансов двух стран есть о чем поговорить. А критика властей в адрес друг друга вовсе не означает прекращение переговоров, — сказал Лукин.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Йеллен в начале июля отправится в Китай. По информации агентства, глава американского Минфина проведет первые переговоры высокого уровня со времени назначения нынешнего вице-премьера Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэна. Йеллен несколько раз откладывала визит в КНР. По мнению журналистов, решение поехать сейчас связано с возросшим напряжением между двумя странами после слов Байдена о председателе КНР.