Байден снова оскорбил Путина Байден оскорбительно высказался о Путине на предвыборной встрече в Сан-Франциско

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден сделал грубое высказывание в адрес российского коллеги Владимира Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, сообщает агентство Bloomberg. Заявление прозвучало в контексте возможного ядерного конфликта.

Американский лидер заявил, что пока есть такие люди, как «этот парень Путин», Вашингтон всегда будет переживать по поводу вероятного ядерного конфликта. При этом он отметил, что экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения.

Байден не в первый раз допускает со своей стороны оскорбления в адрес Путина. Он называл российского лидера «диктатором», «мясником» и «убийцей», а также «военным преступником». В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ никогда не опустится до уровня личных оскорблений своих коллег.

Ранее Байден обматерил экс-президента США Дональда Трампа. Оскорбление прозвучало за закрытыми дверьми, а причиной послужила шутка республиканца над мужем бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Также известно, что Байден в частных беседах нецензурно высказывался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Так, хозяин Белого дома называл главу еврейского государства «гребаным плохим парнем».