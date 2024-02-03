Байден обматерил Трампа из-за шутки про Пелоси Politico: Байден обматерил Трампа из-за шутки про мужа Пелоси

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globall Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обматерил экс-главу Белого дома Дональда Трампа, сообщает издание Politico. По его данным, инцидент произошел из-за шутки над мужем бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

По словам собеседника Байдена, он сказал о Трампе: «Какой же тот идиот (президент применил нецензурную версию в оригинале. — NEWS.ru.)», — сообщает издание со ссылкой на источник.

Речь идет о неудачной шутке Трампа во время его выступления на митинге. Предметом для насмешки со стороны экс-президента стало нападение на Пола Пелоси, которое произошло в 2022 году. Тогда его избил молотком проникший в дом злоумышленник.

В Politico считают, что подобные высказывания идут вразрез с имиджем действующего американского лидера, который позиционирует себя как человека, стремящегося к снижению уровня жестокости в политике. При этом указывается, что Белый дом отказался комментировать данную ситуацию.

Ранее Трамп заявил, что атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, которая привела к гибели трех американских военнослужащих и ранению многих других, свидетельствует о слабости Байдена. Он выразил уверенность, что при его руководстве подобное нападение было бы невозможным.