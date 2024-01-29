Трамп объяснил, почему Байден виноват в атаке на базу США в Иордании Трамп: атака БПЛА на базу США в Иордании — это следствие слабости Байдена

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, которая привела к гибели трех американских военнослужащих и ранению многих других, свидетельствует о слабости президента Джо Байдена, написал бывший глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Экс-президент уверен, что при его руководстве подобное нападение было бы невозможным.

Атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и многие пострадали, ознаменовала собой ужасный день для Америки. Это наглое нападение стало еще одним ужасающим и трагическим следствием слабости и капитуляции Джо Байдена, — заявил Трамп.

Ранее беспилотник осуществил атаку на военную базу Вооруженных сил США на севере Иордании, говорится в обнародованном заявлении Центрального командования. В результате удара погибли трое американских военных, еще 25 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.

До этого несколько американских военнослужащих получили различные ранения в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака. По информации Пентагона, боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили несколько баллистических ракет по базе. Большую часть снарядов перехватили системы ПВО, но некоторые все же достигли своей цели.