Несколько военных США получили ранения при атаке на базу в Ираке

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Несколько американских военных могли пострадать в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака, передает РИА Новости со ссылкой на центральное командование Пентагона. В настоящее время проводится их медицинское обследование.

Несколько американских военнослужащих проходят проверку на наличие черепно-мозговых травм. По меньшей мере, один военный был ранен, — говорится в официальном заявлении.

Пентагон также сообщил, что вечером в субботу по иракскому времени «боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили несколько баллистических ракет по базе». Согласно утверждениям, большинство ракет были перехвачены системами ПВО, но некоторые все же достигли базы. Повреждения на объекте продолжают оцениваться.

Ранее сообщалось, что движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об ударе по военной базе США в сирийском пограничном городе Эт-Танф. О раненых и погибших при этом в официальных ведомствах информации не было.

До этого ракетному обстрелу подверглись две военные базы США возле газового и нефтяного месторождений в Сирии. Налет также совершили отряды «Исламского сопротивления Ирака». По объекту было выпущено не менее 12 ракет. По данным членов движения, все ракеты достигли цели.