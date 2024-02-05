Байден обматерил еще одного мирового лидера Politico: Байден в частных беседах нецензурно выражался о Нетаньяху

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в частных беседах нецензурно высказывался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, сообщила газета Politico. По ее информации, хозяин Белого дома называл главу еврейского государства «гребаным плохим парнем».

Как и любой демократ в администрации США, Байден с глубоким презрением относится к Нетаньяху и в частном порядке называет его «чертовым плохим парнем», — говорится в статье.

По словам источников, близких к Байдену, хозяин Белого дома также опасается, что Нетаньяху хочет втянуть США в большую войну на Ближнем Востоке, которая бы привела к увеличению поставок американского оружия в регион.

Представитель вашингтонской администрации Эндрю Бейтс опроверг информацию газеты. По его словам, Байден не стал бы так выражаться о премьере Израиля. Он заверил, что лидеры стран уважают друг друга и давно поддерживают отношения.

1 февраля Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу Иордана. После этого Госдеп ввел рестрикции против четырех израильтян, «причастных к росту насилия в отношении мирного населения».

Ранее СМИ писали, что Байден в частной беседе обматерил экс-президента США Дональда Трампа. Предположительно, причиной стала насмешка бывшего лидера страны над мужем экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.