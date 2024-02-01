Байден разрешил ввод санкций против еврейских поселенцев Байден подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу

Американский лидер Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против еврейских поселенцев, совершавших акты насилия в палестинском регионе Западный берег реки Иордан, соответствующее заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана опубликовано на сайте Белого дома. Также глава Штатов выразил обеспокоенность рекордно высоким уровнем насилия, которое проявляют экстремистски настроенные поселенцы.

Это насилие представляет собой смертельную угрозу миру, безопасности и стабильности в Западном берегу, Израиле и во всем Ближнем Востоке, а также угрожает национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 7 октября 2023 года более 26,7 тысячи палестинцев погибли, а около 70 тысяч были ранены в результате конфликта на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Согласно информации Министерства здравоохранения Палестины, с начала обострения ситуации в октябре 2023 года из-за израильских обстрелов в секторе Газа погибли не менее 26 422 человек, включая более 10 тысяч детей. Еще как минимум 65 087 жителей анклава, включая 8663 детей, получили ранения.

Тем временем руководство Израиля согласилось на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. От палестинского радикального движения ХАМАС также предварительно получена положительная реакция.