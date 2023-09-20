Как Байден оскорбил Путина: что на это ответили президент России и Кремль

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не опустится до уровня личных оскорблений своих коллег, в частности лидера США Джо Байдена. Что глава Белого дома говорил о российском президенте?

«Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент, еще раз повторяю, до этого никогда не опускался и не будет этого делать», — подчеркнул Песков.

Как Джо Байден оскорблял Владимира Путина

Джо Байден в своем выступлении на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке вчера, 19 сентября, заявил, что «не встанет на одну сторону с такими диктаторами, как Владимир Путин». Также он отметил, что экс-президент США Дональд Трамп склоняется перед Россией.

«Может, Трамп и его MAGA-друзья склонятся, но я не буду, если меня переизберут», — высказался американский лидер.

В марте прошлого года в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше Байден тоже оскорблял Путина. Тогда он заявил, что президент России является «мясником».

«Он мясник, вот что я думаю», — ответил лидер США на вопрос журналиста о том, что он думает о Путине на фоне событий на Украине.

25 марта Байден сказал, что считает президента России «военным преступником».

«Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником», — высказывался Байден.

17 марта в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» американский президент также заявлял, что его российский коллега — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор».

«Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающие все вместе против смертоносного диктатора и чистого бандита», — подчеркивал он.

Как Путин реагировал на оскорбления Байдена

В марте 2021 года, когда Джо Байден назвал Владимира Путина «убийцей», российский лидер в ответ пожелал ему здоровья. Он отметил, что «кто как обзывается — тот сам так называется».

«Мы действительно лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: „Будьте здоровы“. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток. Вот вы знаете, я вспоминаю в детстве, когда во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: „Кто как обзывается, тот так и называется“», — сказал Путин.

В июне этого года Путин ответил на вопрос о том, какой совет он бы хотел дать Байдену в сфере взаимоотношений с Москвой, фразой «не мне его учить», указав на опыт главы Белого дома в качестве международного политика.

«Президент Байден — взрослый человек и опытный политик, не мне его учить. Пусть он делает то, что считает нужным, а мы будем делать то, что соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придется всем считаться», — заявил он в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Как на слова Байдена отреагировали в Кремле

Дмитрий Песков напомнил, что Джо Байден никогда не набирал такой поддержки, как Владимир Путин. Он отметил, что лидера США ждут сложные выборы и ему важно сосредоточиться на них.

«За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот, наверное, к чему ему надо стремиться, тем более его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы. Мы понимаем, что США сейчас активно расчищает от неугодных конкурентов электоральную площадку. У нас свои заботы, коими мы будем заниматься», — подчеркнул представитель Кремля.

Читайте также:

Джо Байден пытается спасти себя: в ход пошел Совбез ООН

Байден объяснил продолжающуюся поддержку Украины

Трамп допустил приостановку работы правительства США