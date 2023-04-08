Байден разнес решение суда о запрете препарата для прерывания беременности Байден раскритиковал судью в Техасе, запретившего препарат для прерывания беременности

Фото: Christoph Soeder/dpa

Джо Байден

Президент США Джо Байден обрушился с суровой критикой на решение суда в штате Техас, где запретили препарат для прерывания беременности. По мнению главы государства, подобное решение является политическим и идеологическим и ведет к национальному запрету абортов. Комментарий Байдена распространил Белый дом.

Окружной судья в Техасе единолично решил, что медицинские препараты, которые более 22 лет были доступны по рецепту, <...> более не должны быть одобрены в США. <...> Если это постановление останется в силе, не станет ни одного лекарства, одобренного регулятором, которое было бы защищено от такого рода политических и идеологических нападок, — заявил Байден.

Он пояснил, что запрещенный судом препарат для медицинского прерывания беременности используется в половине процедур аборта в США и подобное юридическое решение является очередным наступлением на свободу выбора у женщин, поскольку может ограничить доступ к необходимым медикаментам даже в тех штатах, где аборт разрешен. По мнению Байдена, «это большой шаг навстречу национальному запрету абортов», который ранее ряд представителей Республиканской партии пообещал осуществить на законодательном уровне.

Президент США подчеркнул, что Министерство юстиции обжалует решение техасского суда.

Ранее сообщалось, что феминизм в России могут признать экстремистской идеологией, соответствующий законопроект подготовил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По словам депутата, почти все лидеры российского фемдвижения выступили против военной операции на Украине. Кроме того, активистки разрушают традиционные ценности, уверен парламентарий.

В свою очередь депутат Виталий Милонов заявил, что материалы о положительном отношении к абортам, феминизму, чайлдфри — «абсолютно радикальные вещи экстремистского содержания».