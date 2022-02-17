«Пропагандируют дичь»: Милонов о проекте блокировки контента про аборты

Пропаганда в Сети положительного отношения к абортам, гомосексуальности, «лесбиянству» — «полная дичь», и заниматься подобными делами может «только убийца, феминистка, идиотка, насильник или кровопийца», заявил NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Виталий Милонов. Таким образом он прокомментировал законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в Интернете, подлежащего досудебной блокировке — одним из автором документа является сенатор Маргарита Павлова.

А что в этом контенте хорошего? Я ни одного нормального человека, которому он нравится, не знаю. Это же абсолютная девиация психологическая, пропагандируют полную дичь. Кто станет положительно рассказывать про аборты? Только убийца, феминистка, идиотка или насильник, кровопийца, — рассказал парламентарий.

Спикер также предложил «прежде всего блокировать подобный контент», а если люди продолжат публиковать «эти жуткие вещи», то стоит таких граждан привлечь к административной или уголовной ответственности. По словам Милонова, материалы о положительном отношении к абортам, феминизму, чайлдфри — «абсолютно радикальные вещи экстремистского содержания».

Прежде всего нужно блокировать контент, а если люди целенаправленно, не вразумившись, продолжат публиковать эти жуткие вещи, то тогда — административка или даже уголовное преследование. Это же абсолютно радикальные вещи экстремистского содержания. Если люди целенаправленно нашим детям пропагандируют ценности гомосексуализма, какой штраф им? Их нужно приравнять к извращенцам и педофилам — это действия не насильственные, а развратного характера с несовершеннолетними, — подытожил Милонов.

Накануне Павлова добавила, что в настоящее время в Интернете появляется всё больше контента, не подпадающего под определение противоправного, но при этом несущего угрозу и набирающего силу. К числу «опасностей» сенатор отнесла, в частности, аборты, феминизм, чайлдфри и отказ от официального оформления браков, а также различные психологические тренинги. По мнению Павловой, в подобной ситуации нельзя не замечать позицию родительской общественности и специальных центров мониторинга сетей.