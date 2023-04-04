Борьбу за права женщин в России решили признать экстремизмом Депутат Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Феминизм в России могут признать экстремистской идеологией, соответствующий законопроект подготовил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, передает «Абзац». По словам депутата, почти все лидеры российского фемдвижения выступили против военной операции на Украине. Кроме того, активистки разрушают традиционные ценности, уверен парламентарий.

Наши феминистки являются просто агентурой Запада. Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за разводы, за бездетность, за аборты. Действуют против демографической политики Российской Федерации, — объяснил Матвейчев.

Всех западных феминисток он обвинил в том, что те «против Путина, против России и за войну». Украинских активисток — в пропаганде военной службы женщин вместе с мужчинами против ВС РФ.

Законопроект проходит оценку в Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, его внесут на рассмотрение Госдумы, если инициативу одобрят.

В прошлом году депутат Виталий Милонов заявил, что материалы о положительном отношении к абортам, феминизму, чайлдфри — «абсолютно радикальные вещи экстремистского содержания». Ранее феминистки уже попадали в список тех, кто угрожает поправкам в Конституцию РФ. По мнению члена СПЧ Игоря Ашманова, они выступали против властей, «раскручивали» тезисы о домашнем насилии и полноценности неполной семьи.